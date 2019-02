vor 32 Minuten

Jahn Regensburg hofft auf Trendwende in Dresden

Der SSV Jahn Regensburg will sich in der 2. Fußball-Bundesliga aus seinem Rückrundentief kämpfen. Das Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei Dynamo Dresden soll für den Tabellenneunten der erste Schritt dazu sein.