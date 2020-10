Jahn Regensburg feiert ersten Saisonsieg

Andreas Albers (44.) erzielte vor 3.042 Zuschauern das Siegtor für Regensburg. Jahn-Torwart Alexander Meyer parierte in der 52. Minute einen Foulelfmeter von Philipp Hofmann und hatte so maßgeblichen Anteil am Erfolg. Vorausgegangen war ein Foul von Sebastian Stolze an Christoph Kobald.