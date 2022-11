> Sport > Jahn Regensburg fährt grippegeschwächt zum HSV

Jahn Regensburg fährt grippegeschwächt zum HSV

Fußballzweitligist SSV Jahn Regensburg tritt am Sonntag beim HSV an. Ob Cheftrainer Mersad Selimbegovic in Hamburg an der Seitenlinie stehen wird, ist aber noch unklar. Ihn plagt eine Grippe.