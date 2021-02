Jahn Regensburg: Euphorisch nach historischem Triumph

Euphorie mitnehmen

Der Jahn will die Euphorie dieses historischen Abends jetzt mit in das nächste Ligaspiel beim Karlsruher SC (So., 13.30 Uhr) nehmen. Die Zusatz-Belastung falle aufgrund des positiven Resultats wohl weniger ins Gewicht, urteilte Selimbegovic.

Für die nächste Pokalrunde konstatierte er: "Wir werden wohl wieder kein Favorit sein." Neben Regensburg sind nur zwei Nicht-Bundesligisten in der Runde der letzten Acht vertreten: Zweitligist Holstein Kiel und Überraschungs-Viertligist Essen. "Aber ich bin da ganz deutlich: Warum sollten wir das nicht nochmal schaffen?", sagte Selimbegovic.