Jahn Regensburg entführt einen Punkt im Verfolgerduell

Regensburger Blitzstart - Albers hat 2:0 auf dem Fuß

Die Gäste erwischten den perfekten Start und gingen bereits in der zweiten Minute in Führung. Nach einem schönen Konter über Benedikt Saller und Sarpreet Singh traf Charalambos Makridis für den Jahn - sein zweites Zweitligator bisher überhaupt. In der 10. Minute lud Robin Yalcin mit einem schlimmen Rückpass Andreas Albers förmlich zum 0:2 ein, der Jahn-Stürmer verzog aber aus spitzem Winkel.

Paderborn drängt auf den Ausgleich und trifft spät

Im Anschluss blieb der SSV offensiv gefährlich und setzte den SCP früh unter Druck. Allerdings konnten sie keinen zweiten Treffer nachlegen. Mit zunehmender Spielzeit fanden sich die Gastgteber dann immer besser zurecht und konnten das Geschehen ausgeglichen gestalten. Kurz vor dem Gang in die Kabinen scheiterte Sven Michel für die Ostwestfalen mit einem Lattenschuss. Glück für den Jahn, der die Führung in die Pause rettete.