Jahn Regensburg bezwingt Bielefeld durch drei eiskalte Treffer

Die Oberpfälzer erwischten mit zwei guten Abschlüssen den besseren Start, ließen sich dann aber von den äußerst harmlosen Ostwestfalen einlullen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war der Jahn dann aber zur Stelle und ging mit 1:0 in Führung. Auch beim zweiten und dritten Treffer zeigte Regensburg Nervenstärke. Ohne Gegentor und mit insgesamt fünf Treffern hat der Jahn die Tabellenspitze übernommen.

Gimber verwandelt in der Nachspielzeit

Der Bielefelder Torhüter Stefanos Kapino sorgte in der achten Minute mit dem Riesenschnitzer für die erste dicke Chance für Regensburg. Der Keeper spielt einen Flachpass aus dem eigenen Sechzehnmeterraum genau in die Füße von Andreas Albers. Der Angreifer zielte aber haarscharf am leeren Kasten vorbei. Maximilian Thalhammer schoss () aus 25 Metern von halblinks über das Gehäuse. Nachdem von Bielefeld keinerlei Offensivgefahr ausging, schaltete auch der Jahn einen Gang zurück. Benedikt Gimber blieb aber hellwach und verwandelte (45. +3) ein blitzsauberes Zuspiel von Nicklas Shipnoski eiskalt links oben im Kasten.

Bielefeld bringt neue Offensivkräfte, aber Regensburg trifft

Mit einem Doppelwechsel (47.) versuchte Bielefeld, in Schwung zu kommen. Für Manuel Prietl und Christian Gebauer kamen Robin Hack und Marc Rzatkowski. Die Oberpfälzer stemmten sich mit einer tiefstehenden Abwehr dagegen. Janni-Luca Serra legte die Kugel unten rechts vorbei. Effektiver zeigte sich die Elf von Mersad Selimbegovic. Maximilian Thalhammer nahm sich viel Zeit, sich mittig vor dem gegnerischen Strafraum zu positionieren und mit links in die untere linke Ecke (56.) auf 2:0 zu erhöhen. Danach konzentrierte sich der Jahn aufs Verteidigen. Den Endstand besorgte (90. +1) Minos Gouras, er lupfte den Ball geschickt am Bielefelder Keeper Kapino vorbei.