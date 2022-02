Jahn Regensburg beendet Niederlagenserie mit torlosem Remis

Nach vier Niederlagen wollte sich der SSV Jahn Regensburg aus der Abwärtsspirale befreien. Gegen Fortuna Düsseldorf glückte das nur halbwegs, die Oberpfälzer mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben.

Düsseldorf beginnt mit Chancenwucher

Die Fortuna hatte zu Beginn der Partie mehrere hochkarätige Chancen, ließ aber jede einzelne liegen. Nach einem groben Fehlpass der Regensburger im Aufbauspiel konnte Daniel Ginczek (6.) mit dem Ball am Fuß frei Richtung Tor starten. Torhüter Alexander Meyer sprintete aber aus dem Kasten und fing die Kugel in höchster Not ab. Kurz darauf hätte Marcel Sobottka aus sechs Metern eigentlich locker einschieben können, setzte seinen Schuss aber (13.) fahrig am rechten Pfosten vorbei.

Regensburg trifft, es zählt aber nicht

Beinahe hätte sich der Düsseldorfer Chancenwucher gerächt. Denn auf einmal lag die Kugel im Kasten des MSV. Max Besuschkow hatte eingeschoben, sein Treffer (36.) wurde jedoch nach Sichtung der Videobilder wegen einer Abseitsposition aberkannt. Obwohl der Treffer nicht zählte, gab die Aktion den Oberpfälzern gehörigen Auftrieb.

Jahn-Großchance nicht verwandelt

Die Oberpfälzer kamen auch mit viel Schwung aus der Kabine, von der Fortuna kam so gut wie gar nichts mehr. Die nächste SSV-Großchance hämmerte (58.) Andreas Albers aus fünf Metern über das Gästetor hinweg. Mersad Selimbegovic brachte (61.) Charalambos Makridis für Sarpreet Singh und Nicklas Shipnoski für Jan-Niklas Beste sowie (67.) David Otto für Carlo Boukhalfa. Danach kam der Spielfluss allerdings nahezu komplett zu Erliegen. Dementsprechend blieb es bei dem torlosen Remis.