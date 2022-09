Jahn Regensburg arbeitet an Wende: "Nicht in Panik geraten"

Beide Teams sind schlechter gestartet als erwartet. Der FC St. Pauli steht nach acht Spielen auf Platz zehn, der Jahn auf Rang 14. Die Regensburger haben vor allem ein Offensiv-Problem. Der Jahn hat die letzten sechs Spiele nicht gewonnen und in diesen sechs Spielen auch kein Tor geschossen. Immerhin hat der SSV Jahn viermal kein Tor kassiert und zu null gespielt.

Pleitenserie beenden

Nun will der SSV Jahn ein Ende seiner Pleitenserie erzwingen. Trainer Mersad Selimbegović forderte vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den FC St. Pauli "mehr Zuversicht, mehr Entschlossenheit, mehr Kampfgeist" seiner Mannschaft. "Du darfst nicht in Panik geraten", äußerte Selimbegović zugleich vor dem neunten Spieltag. Es gebe noch viele Partien in dieser Saison.

Auf die Frage, ob es aktuell die kritischste Phase seiner Trainerkarriere sei, antwortete Selimbegović schlagfertig: "Die ist kurz. Es kann also sein, dass das die kritischste ist." Einen Negativrekord will der 40-Jährige, der seit Sommer 2019 Trainer des SSV ist, "auf keinen Fall" aufstellen.

Abrutschen in Abstiegszone verhindern

Mit einem Sieg will Trainer Selimbegović verhindern, dass der Jahn weiter in die Abstiegszone abrutscht: "St. Pauli oder egal, wer hier am Sonntag kommt, da musst du probieren dieses Spiel zu gewinnen. A: ist es ein Spiel zu Hause und B: wir brauchen auch Punkte."

Mit dem FC St. Pauli kommt einer der bekanntesten Clubs der Zweiten Liga nach Regensburg. Das letzte Gastspiel in Regensburg konnten sie Hamburger für sich entscheiden. Die Partie Mitte Februar gewann der FC St. Pauli mit 3:2.