Jahn Regensburg: Angstgegner kommt, Jobgarantie bleibt

Auch im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagnachmittag wird Mersad Selimbegović an der Seitenlinie stehen. Der Trainer des stark abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten der zweiten Liga hatte vor der Partie gegen Hannover 96 vor fast drei Wochen vom Verein eine Jobgarantie bekommen - eine der besonderen Sorte. "Wir haben beschlossen, die Trainerfrage für diese Saison zu beenden", hatte der Vorstandsvorsitzende Hans Rothammer im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk damals erklärt und auf den bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrag des Regensburger Übungsleiters verwiesen.

Auftritte der letzten Wochen machen Selimbegovic Mut

Seither gab es in drei Spielen nur einen Punkt bei allerdings ansprechender Leistung: "Ich glaube die Auftritte der letzten Wochen, insbesondere die letzten zwei Spiele, sprechen für sich.", meint Selimbegović auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Düsseldorf und fügt hinzu, dass es an der Grenze zur Unmöglichkeit sei, dass sein Team besonders beim 0:2 in Karlsruhe keine Punkte mitnehmen konnte. An der Einstellung hat es nicht gelegen, aber "neben dem Aufwand, den du betreibst, brauchst du in dieser Liga auch das Quäntchen Glück, um zu punkten, erklärt Selimbegović. Und das brauchen die Oberpfälzer erst recht gegen Angstgegner Fortuna Düsseldorf.

Miese Bilanz gegen die Fortuna

Die Bilanz der Regensburger gegen die Gäste aus Düsseldorf macht nämlich wenig Mut. In zehn Spielen holte der Jahn nur einen Sieg und verlor fünfmal. In dieser Saison traf man schon zweimal aufeinander. Im Hinspiel in der Liga und in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Beide Spiele gewann die Fortuna deutlich (Liga: 4:0, Pokal: 3:0). "Dass das eine brutal schwere Aufgabe ist, ist jedem klar", bekräftigt Selimbegović.

Lazarett leert sich

Zuversicht gibt aber die Tatsache, dass sich die Verletztenliste leert. Das ist wohl die beste Nachricht beim SSV Jahn. Er müsse sich bemühen, seine Spieler nicht zu verwechseln, "weil viele mit Masken rumlaufen", erzählt Jahn-Trainer Mersad Selimbegović auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Dabei ist die Hauptsache: "Zumindest sind die da". Und auch Trainer Selimbegović ist da dank der Jobgarantie des Vereins.