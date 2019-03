Jahn kann mit Sieg über Fürth Klassenerhalt perfekt machen

Zum Abschluss des Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga steht in der Regensburger Continental-Arena am Abend ein bayerisches Derby an. Der SSV Jahn Regensburg erwartet die SpVgg Greuther Fürth.

Saisonziel in Sicht

Jahn-Trainer Achim Beierlorzer schaut optimistisch auf das Spiel. 37 Punkte hat seine Mannschaft derzeit auf dem Konto, 40 Punkte gelten als sicherer Klassenerhalt. Beierlorzer glaubt, dass seine Mannschaft die fehlenden drei Punkte am Montagabend holen und ihr Saisonziel damit erreichen wird.

„In der zweiten Liga hat jede Mannschaft die Qualitäten, Spiele zu gewinnen. Das ist auch bei der Spielvereinigung Greuther Fürth so. Es wird ein schweres Spiel, aber wir haben die Chance und wir wollen sie nutzen.“ Jahn-Trainer Achim Beierlorzer

Regensburg kann die Saison nach erfolgreichen Wochen schon jetzt befreit zu Ende spielen. Dagegen brauchen die Fürther mit 29 Zählern weitere Punkte, um im Abstiegskampf nicht wieder in größere Schwierigkeiten zu geraten.

Beierlorzer war selbst jahrelang Trainer in Fürth

Das Spiel gegen Greuther Fürth wird vor allem für Jahn-Trainer Achim Beierlorzer eine besondere Partie. Er hat selbst sieben Jahre für die Spielvereinigung Fürth gespielt, außerdem vier Jahre lang Jugendmannschaften der Spielvereinigung Greuther Fürth trainiert:

„Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat mir ermöglicht, den Fußballlehrer zu machen. Dafür bin ich dem Verein extrem dankbar.“ Jahn-Trainer Achim Beierlorzer

Die Spielzeit am Montagabend um 20.30 Uhr ist stark umstritten. Beierlorzer ist deshalb stolz, dass bis zum Freitag bereits über zehntausend Karten verkauft wurden. Er rechnet aber mit einer noch größeren Anzahl an Zuschauern: „Vielleicht kommen von Fürth ja auch noch ein paar mehr Zuschauer mit nach Regensburg. Es ist ja eine kurze Anfahrt.“

Auseinandersetzungen beim Hinspiel im Oktober

Beim letzten Zusammentreffen der Mannschaften im vergangenen Oktober in Fürth (1:1) kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Jahn-Anhängern und der Polizei.

Der SSV Jahn Regensburg hatte der Polizei danach vorgeworfen, wahllos Pfefferspray und Schlagstöcke gegen seine Fans eingesetzt zu haben. Die Polizei habe laut Verein auch kein Interesse an einer Deeskalation gezeigt. Die Polizei widersprach dieser Darstellung. Sie berichtete von Angriffen - auch mit Flaschen und Straßenschildern - auf die Beamten. Bei den Vorfällen waren drei Polizisten und mehrere Jahn-Fans verletzt worden.

Die Polizei will auch heute Abend auf dem Posten sein. Die Partie zwischen dem SSV Jahn Regensburg und der Spielvereinigung Greuther Fürth wird von einem verstärkten Polizeiaufgebot begleitet. Grund dafür ist laut Polizei, dass das Spiel einen Derbycharakter hat und das Verhältnis der Fangruppen zueinander als rivalisierend bewertet wird. Die Partie wurde daher im Vorfeld als Spiel mit erhöhtem Risiko eingestuft. Bereitschafts- und Bundespolizisten sowie Beamte anderer Polizeidienststellen aus der Oberpfalz unterstützen die zuständigen Regensburger Polizisten.