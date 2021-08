Jahn-Coach Selimbegović: "Bescheidene Mittel, aber klare Idee!"

Vier Spiele - vier Siege. Erst am fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga kassierte der SSV Jahn Regensburg seine erste Saison-Niederlage, steht aber immer noch an der Tabellenspitze. Gegen den FC St. Pauli ist der Matchplan nicht aufgegangen, die Oberpfälzer unterlagen 0:2. "Wir haben zu viele Kleinigkeiten nicht so richtig gemacht, St. Pauli hat heute eine richtig klasse Leistung gezeigt", resümierte Jahn-Coach Mersad Selimbegović als Studiogast bei Markus Othmer.

Trotzdem ist der 39-Jährige sehr zufrieden mit dem Saisonstart und seinem Team. Es war ihm klar, dass die Siegesserie nicht 34 Spiele durchgezogen werden kann. Das Erfolgsrezept der Regensburger: "Bescheidene Mittel, aber eine klare Idee, die über fünf Jahre identisch ist und bleibt - das macht uns stark! Wir wissen, dass wir nur so bestehen können."

Im fünften Jahr in der 2. Bundesliga

Das Spiel wurde "an den Standort angepasst" und "über Jahre weiterentwickelt". Der Verein spielt bereits im fünften Jahr hintereinander in der 2. Bundesliga. "Das ist schon ein Riesenerfolg", so Selimbegović.

"Unsere Spiele sind immer interessant. Es passiert immer was. Das ist das, was die Leute brauchen." Jahn-Trainer Mersad Selimbegović