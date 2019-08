Ivan Perisic - Soforthilfe für den FC Bayern

Kovac bestätigte bereits nach dem Pokalspiel bei Energie Cottbus, dass Perisic am Montag in München war. "Er war heute beim Medizincheck, und sollte das alles gut laufen und die Papiere hin- und hergeschickt werden, wird er ein Spieler von uns." Am Dienstag bestätigte der FC Bayern München dann die Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers auf Leihbasis.

Perisic - kleine Lösung im Transferdilemma des FCB

In der Presse wurde Perisic, der bei Inter Mailand unter Vertrag steht, oft als "Ersatzlösung" bezeichnet. Klar, ein Leroy Sané ist Ivan Perisic nicht. Der kroatische Vize-Weltmeister ist aber immerhin eine kleine Lösung im großen Transferdilemma des FC Bayern München nach der schweren Knieverletzung des bayerischen Wunschspielers. Verfügbar, bezahlbar und bundesligaerprobt: Diese Kriterien sprechen für die aus der Not geborene Verpflichtung des 30 Jahre alten Flügelstürmers von Inter Mailand zum deutschen Meister.

Bayern-Coach Niko Kovac arbeitete schon als kroatischer Nationaltrainer mit seinem Landsmann zusammen. Er schätzt Perisic, der eine sehr gute WM 2018 in Russland spielte und in 112 Bundesligapartien für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg 27 Tore erzielte und etliche vorbereitete. Kovac war es auch, der ihm im Jahr 2015 einen Wechsel in die Serie A empfahl.

In Mailand war Perisic unter dem neuen Trainer Antonio Conte zuletzt aber ohne Zukunft. In München bessert er dagegen die dünne Personaldecke auf den Außenpositionen hinter Kingsley Coman und Serge Gnabry auf. Angeblich wird der Kroate für ein Jahr ausgeliehen. Die Leihgebühr soll fünf Millionen Euro betragen, im nächsten Jahr könnte eine Kaufoption über 20 Millionen Euro greifen.