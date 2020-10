Ski alpin: Bassino führt, Debakel für deutsches Team in Sölden

Keine Zuschauer auf dem Gletscher - positive Coronafälle

Wegen der Corona-Pandemie finden die Rennen auf dem Söldener Rettenbachferner ohne Zuschauer statt. Sportler und Betreuer werden auf das Virus getestet.

Im Vorfeld der Rennens bestätigte der schwedische Teamchef Lars Melin, dass sich Trainer Ola Masdal nach einem positiven Befund in Quarantäne befinde. Auch ein weiterer Trainer, der mit Masdal im Skilift gefahren sei, wurde untersucht.

Markus Waldner, Renndirektor des Internationalen Skiverbands FIS, sagte am Freitag, dass es Fälle in zwei Teams gegeben habe. Die betroffenen Teams nannte er nicht. Die Personen seien bereits am Donnerstag getestet und danach isoliert worden.