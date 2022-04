Ist der FCA-Klassenerhalt mehr wert als 10. FCB-Meisterschaft?

Sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, noch drei Spiele sind zu absolvieren. Eigentlich sollte nicht mehr allzu viel anbrennen in Richtung Klassenerhalt für den FC Augsburg. Der hat seine Anhänger aber mal wieder gewaltig zittern lassen.

Der Sieg gegen die Bayern im November 2021 hat vieles übertüncht, natürlich haben Verletzungen und Corona-Erkrankungen den Schwaben in manchen Phasen der Saison viel Power genommen. Aber diese Probleme hatten andere Mannschaften auch.

Augsburger wieder die "Unabsteigbaren"?

Zeitweise musste man in dieser Spielzeit richtig Angst um die Schwaben haben: Als Tabellenletzter in die Saison gestartet, an insgesamt 17 Spieltagen auf einem der letzten drei Tabellenplätze. Am Ende aber, da werden aus den Akteuren des FC Augsburg wohl wieder mal die "Unabsteigbaren".

Rechtzeitig zum Schlussspurt, das ist schon fast schwäbische Tradition, passen die Leistungen. Seit dem Aufstieg 2011/12 hatte man nur zwei Saisons mit dem Abstieg nichts zu tun, in den anderen neun Spielzeiten war man zum Teil hart dran, wurde oft schon im Vorfeld als "Absteiger Nummer 1" gehandelt. Trotzdem konnte man bislang trotz eines vergleichsweise kleinen Etats bestehen.

