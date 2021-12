Ist Borussia Dortmund mehr als nur Bayernjäger?

Einzig Borussia Dortmund kann dem FC Bayern in dieser Saison folgen. Ein Punkt hinter den Münchnern hat Dortmund die Chance mit einem Sieg im Topspiel an den Bayern vorbeizuziehen.

Sind die Borussen schon so weit, dass sie den Münchnern den Rang ablaufen? In der Champions League ist Dortmund zwar ausgeschieden, aber in der Bundesliga liegen sie auf Platz zwei. Dazu ist beim BVB Superstürmer Erling Haaland wieder dabei. "Die sollen ruhig mal kommen", meint Borussen Chef Hans-Joachim Watzke in Richtung München.

Die Frage der Woche:

Der BVB sitzt den Bayern im Nacken: Ist Dortmund mehr als nur Bayernjäger?

