Ishak schießt Nürnberg zum Punktgewinn

Eine negative Serie ist gerissen, eine andere aber hält an. Zwar holten die Nürnberger nach sechs Niederlagen in Folge mal wieder einen Punkt, sie sind aber dennoch bereits seit 14 Spielen sieglos. Gegen die sonst so offensivstarken Bremer verteidigten die Clubberer stark. Trotzdem sah es lange so aus, als würden sie abermals verlieren. Erst vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit traf Joker Mikael Ishak zum Ausgleich. In 20 Partien hat die Mannschaft von Michael Köllner nur 12 Punkte gesammelt und steht damit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Chancenarme erste Halbzeit

Nürnbergs Coach Michael Köllner schickte exakt dieselbe Elf auf den Platz, die am vergangenen Wochenende 1:2 in Mainz verloren hatte. Auf Ivo Illicevic, den einzigen Winterneuzugang, musste er noch verzichten. In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer im Max-Morlock-Stadion eine zähe Partie, in der sich keines der beiden Teams echte Torchancen herauskombinierte.

Zu Beginn der Partie übernahmen die Bremer die Kontrolle, Nürnberg stand tief und wartete ab. Dennoch waren es die Clubberer, die sich zum ersten Mal dem Tor näherten. Nach einer schönen Kombination von Federico Palacios Martínez und Stürmer Adam Zrelak, der abermals den Vorzug vor Mikael Ishak erhielt, kam Matheus Pereira zum Schuss. Er traf aber nur seinen Mitspieler Virgil Misidjan. Den Bremern, die sich in dieser Saison vor allem durch furioses Offensivspiel auszeichneten, gelang es kaum, die Nürnberger Defensive auszuspielen. Coach Florian Kohfeldt tigerte zuweilen wild diskutierend durch seine Coachingzone, das Spiel seiner Mannschaft gefiel ihm nicht.