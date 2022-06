Isarnixe Bojer gelingt größter Karriere-Erfolg

Bojer waren 81,4450 Punkte gelungen, so viele wie nie zuvor in der Technischen Kür. Dabei müssen fünf vorgegebene Elemente in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden, die Musik kann frei gewählt werden. Bojer hatte sich im Finale noch einmal deutlich gesteigert. "Im Vorkampf waren mir die beiden letzten Elemente nicht so sauber gelungen. Dass ich das hinbekommen habe, freut mich sehr", erklärte sie danach.

"Es ist unglaublich. Bei meinen fünften Weltmeisterschaften gelingt mir das beste Resultat, und das auch noch mit persönlicher Bestleistung." Marlene Bojer

Bojer: weitere Starts bei der Schwimm-WM

Am Sonntag steht Bojer mit Michelle Zimmer auch im Finale der Technischen Kür im Duett. Außerdem tritt die 29-Jährige noch im Solo und im Duett in der Freien Kür an. Zum Start der Schwimm-WM in Budapest hatte der Magdeburger Lukas Märtens dem deutschen Team die erste Medaille beschert und Silber über 400 m Freistil gewonnen. Die Freistilschwimmerin Isabel Gose aus Berlin hat bei den Weltmeisterschaften in Budapest den fünften Platz belegt.