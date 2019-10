Ironman-Siegerin Anne Haug will noch schneller werden

Mitte Oktober 2019 gewann Anne Haug in ihrem überhaupt erst vierten Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen den Ironman auf Hawaii in 8:40:10 Stunden. Vor einem Jahr hatte es die Fränkin bereits auf den dritten Platz geschafft.

"Um etwas zu gewinnen muss alles zusammenpassen. Da braucht man auch mal die nötige Portion Extraglück. Man kann immer eine gute Performance abliefern, aber Platzierungen sind etwas, was man nicht beeinflussen kann." Triathletin Anne Haug

Neben Glück braucht es aber auch einen eisernen Willen, Durchhaltevermögen und intensives Training. Wie Sieger Jan Frodeno wird Anne Haug von Trainer Dan Lorang betreut. Der Erfolgscoach ist seit 14 Jahren an ihrer Seite und erarbeitet ihre Trainingspläne. "Dan weiß einfach, wie ich fit werde", schwärmt Haug von der Zusammenarbeit.

Haferflocken, Reis und Nutella

"Ich versuche, eine Ernährungsstrategie zu haben, die ich überall auf der Welt anwenden kann", verrät Haug, die ihre Sportlichkeit von ihrem Papa, der Sportlehrer war, in die Wiege gelegt bekam. Haferschleim gibt es jeden Morgen und am Renntag liefern Reis und Nutella die notwendige Energie.

Empfang in der Heimatstadt Bayreuth

Nach dem Sieg auf Hawaii wurde die 36-Jährige in ihrer Heimatstadt Bayreuth mit einem Empfang und dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geehrt. "Das ist natürlich was ganz Besonderes, ich habe mich riesig gefreut", betonte Haug im Gespräch mit Moderator Markus Othmer. "Ich bin so viel unterwegs und da denkt man doch immer viel über Heimat nach. Und je mehr man weg ist, ist es doch zu Hause am Schönsten. Dass da einem so eine Ehre zuteil wird, ist etwas wahnsinnig Tolles."

Weitere Ziele fürs nächste Jahr im Visier

Auch nach dem Sieg auf Hawaii denkt die Fränkin noch nicht ans Aufhören: "Ich habe jetzt vielleicht das perfekte Ergebnis erzielt, aber nicht die perfekte Leistung. Ich glaube schon, dass da noch mehr Leistung möglich ist, klar, ich möchte immer besser werden. Das ist mein großes Ziel. In welche Wettkämpfe ich das kanalisiere nächstes Jahr, das muss ich erst einmal nach der Saisonpause mit dem Trainerteam besprechen." Schneller schwimmen, schneller radeln, schneller laufen - und das vielleicht sogar bei einem Start in Roth.