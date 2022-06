Iris Schmidbauer: die Klippenspringerin vom Ammersee

Schmidbauer über die Faszination eines 27-Meter-Sprungs

Angefangen mit dem Springen hat Schmidbauer in Utting am Ammersee. "Dort gibt es einen wunderschönen, zehn Meter hohen Holzsprungturm", schreibt Schmidbauer auf ihrer Homepage. Später lernte sie einige Cliff Diver kennen und erfuhr, "dass man tatsächlich von 20 oder sogar 27 Metern springen kann – und es überlebt", so beschreibt sie ihren ersten Kontakt zum "High Diving", wie diese Disziplin genannt wird. "Das faszinierte mich natürlich", erzählte die Oberbayerin. Im Alter von 19 Jahren wechselte sie endgültig zu dieser spektakulären Sportart.

Zahlreiche Top-10-Plätze für Deutschlands beste Klippenspringerin

Nach einem vierten Platz beim Cliff Diving in Dublin im Mai 2019 folgte ein fünfter Rang beim Fina High Diving World Cup Zhaoqing und weitere Top-10-Plätze in Portugal, im Libanon und in Korea. Damit belegt Deutschlands beste Klippenspringerin auch in der Weltrangliste eine Position unter den besten zehn Sportlerinnen.