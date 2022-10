Iranische Kletterin - "Kann sein, dass sie einfach verschwindet"

Weltweit herrscht große Sorge um Elnaz Rekabi. Die Iranerin, die im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul ohne Kopftuch angetreten war, musste Südkorea auf Druck ihres Heimatlandes verlassen. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Die BBC hatte berichtet, der Kletterin seien sowohl ihr Pass als auch das Handy abgenommen wurden. Ihr Bruder soll zudem in Haft genommen worden sein.

Ihr Auftreten ohne Kopftuch war als deutliches Zeichen der Solidarität mit der Protestbewegung in Iran ausgelegt worden. Am Dienstag (18.10.2022) meldete sie sich später selbst via Instagram mit einer kurzen Botschaft zu Wort und wies dabei jeden politischen Inhalt der Aktion zurück.

"Die Befürchtungen sind groß - weltweit"

Kletter-Bundestrainer Ingo Filzwieser äußert im Interview mit BR24 Sport große Sorge um die Sportlerin: "Ihr drohen ein bis 24 Jahre Haft, im schlimmsten Fall kann das Schlimmste passieren, leider. Das wäre, dass sie - in Anführungszeichen - verschwindet."

Weiter sagt Filzwieser: "Ich habe ihr geschrieben, aber keine Antwort bekommen. Ich habe Kontakt mit einem iranischen Athleten, dem Ali, der mit ihr gut befreundet ist. Er hat seit den asiatischen Games keinen Kontakt zu ihr, und die Befürchtungen im Iran sind sehr groß - und nicht nur im Iran, sondern weltweit."

Filzwieser: "Je viraler die Geschichte geht desto besser für sie"

Von anderen iranischen Athleten habe er die Information erhalten, dass Rekabis Bruder verhaftet wurde, "damit sie ein Druckmittel gegen sie haben". Nach dem Wettkampf in Seoul sei sie sofort in die iranische Botschaft gebracht worden, damit sie nicht flüchten konnte. Reisepass und Handy sei ihr abgenommen worden, "und seitdem hat niemand Kontakt zu ihr". Angeblich soll sie heute Abend mitteleuropäischer Zeit in Teheran landen. "Mehr wissen wir nicht. Wir können nur das Beste hoffen."

Ein Appell richtet Filzwieser an alle, die der Sportlerin helfen wollen: "Je viraler die Geschichte geht, je berühmter sie ist, desto besser für sie." Gut wäre, so viel wie möglich zu posten, "dass die Leute wissen, was los ist, wie mutig sie ist und dass sie im Moment nicht erreichbar ist. Alle Athleten haben große Sorge um sie."