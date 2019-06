Die italienischen Städte setzten sich mit 47:34 Stimmen gegen Stockholm durch. Die Schweden müssen somit weiter auf die ersten Winterspiele in ihrer Heimat warten. Cortina d'Ampezzo ist dagegen bereits zum zweiten Mal nach 1956 Ausrichter. "Glückwunsch an Mailand/Cortina d'Ampezzo", sagte IOC-Präsident Thomas Bach und ergänzte: "Wir können uns auf herausragende Winterspiele in einem traditionellen Wintersportland freuen".

Großer Jubel in Italien

Im Lager von Mailand/Cortina d'Ampezzo war der Jubel groß. "Wir sind über dieses großartige Resultat sehr stolz. Das ist ein Sieg Italiens", sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. In Cortina ertönten die Glocken, vor dem Glockenturm im Zentrum der Stadt wurde eine 30 Meter lange italienische Fahne ausgerollt. Auch Mailand reagierte euphorisch. "Die Kompetenz Mailands, die wir auch mit der Weltausstellung Expo 2015 bewiesen haben, war überzeugend", erklärte Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala. Auf der Website von Italiens Olympischem Komitee (CONI) hieß es: "Ein Traum ist wahr! Mailand-Cortina 2026". Die Vertreter der unterlegenen Stockholmer Bewerbung trugen es hingegen mit Fassung. "Wir haben wirklich alles gegeben, was möglich war. Wir als Schweden sind stolz".

400 Kilometer Entfernung zwischen den Austragungsorten

Teure Neubauten für Olympia will Mailand vermeiden und setzt zu über 80 Prozent auf bereits bestehende oder temporäre Wettkampfstätten. Allerdings könnte die marode Bob- und Rodelbahn in Cortina höhere Kosten als bislang geplant verursachen. Dennoch folgte die Bewerbung der vom IOC vorgegeben Agenda 2020, die weniger Kosten und mehr Nachhaltigkeit fordert. Von Olympischen Spielen mit kurzen Wegen kann jedoch nicht die Rede sein. Zwischen Mailand, wo neben der Eröffnungsfeier auch die Eissportarten stattfinden, und Cortina d'Ampezzo (Alpin Frauen, Bob/Rodeln/Skeleton) liegen über 400 Kilometer.

Neues Bewerbungsverfahren durchgeführt

Im vereinfachten Bewerbungsverfahren hatte es diesmal eine einjährige Dialogphase gegeben, in der das IOC die Kandidatenstädte unter anderem durch Experten bei der Entwicklung eines Konzeptes für die Spiele und deren Nachhaltigkeit beriet. Danach folgte eine von zwei auf ein Jahr verkürzte Kandidatenphase, in der die Bewerber in enger Abstimmung mit dem IOC ihre Olympia-Pläne präzisierten und vor allem an die Bedürfnisse der jeweiligen Stadt anpassten.

Schleppende Ausrichtersuche

Grund für das neue Bewerbunsverfahren war auch die schleppende Ausrichtersuche. Bis zum IOC-Meldeschluss hatten Graz/Schladming (Österreich), Calgary (Kanada), Sapporo (Japan), Sion (Schweiz), Erzurum (Türkei), Stockholm (Schweden) und Mailand/Turin/Cortina d'Ampezzo (Italien) eigentlich ihr Interesse an einer Bewerbung bekundet. Bis auf Schwedens Haupstadt und die italienischen Metropolen - allerdings ohne Turin - hatten Zug um Zug immer mehr Städte ihre Kandidatur zurückgezogen. Auslöser dafür waren vor allem die Ablehnung durch die Bevölkerung, versagte Unterstützung der Regierungen oder zu hohe Kosten.