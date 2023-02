IOC treibt Russland-Frage voran - Wladimir Klitschko warnt Bach

Wladimir Klitschko ist Olympiasieger. Insofern sollte sein Wort schon Gewicht besitzen beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Vor einigen Tagen schnappte er sich sein Handy, im Hintergrund zerbombte Häuser seiner Heimat Ukraine, und sprach den IOC-Präsidenten Thomas Bach direkt an: "Heute sind Russen Olympiasieger in Verbrechen gegen Zivilisten. Sie gewinnen die Goldmedaille in der Verschleppung von Kindern und der Vergewaltigung von Frauen."

Bach solle diese Verbrechen nicht mit dem "olympischen Abzeichen" versehen, da er sich sonst zum "Komplizen dieses abscheulichen Krieges" mache und den olympischen Geist verrate, sagte Klitschko bei Instagram: "Ein Land, das die Grundprinzipien des Völkerrechts mit Füßen tritt", könne vom IOC nicht legitimiert und unterstützt werden.

Bach plant Wiedereingliederung russischer Athleten

Die Worte verraten: Es ist gerade etwas gewaltig im Argen in der Sportwelt. Ähnlich wie Klitschko äußerten sich auch andere ukrainische Sportlerinnen und Sportler. Denn: Das Internationale Olympische Komitee mit dem Würzburger Bach an der Spitze plant, russischen und belarussischen Sportlern die Rückkehr in den Weltsport als "neutrale Athleten" zu ermöglichen - 2024 in Paris könnten sie wieder bei Olympischen Sommerspielen antreten.

Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs die Ukraine Ende Februar 2022 hatte das IOC den internationalen Weltverbänden den Ausschluss empfohlen, seit Monaten arbeitet der Verband allerdings an der Wiedereingliederung der Sportler unter strengen Bedingungen. Bach argumentiert mit den Menschenrechtsanforderungen der Olympischen Charta wie auch der Vereinten Nationen. Athleten "aufgrund ihres Passes auszuschließen", verstoße dagegen.