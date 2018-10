Interview mit Joachim Löw: "Das Allerwichtigste ist die EM 2020"

Bundestrainer Joachim Löw hat sich vor dem wegweisenden Duell in der Nations League gegen Frankreich (B5 aktuell überträgt ab 20.45 live) fünf Fragen von Nationalmannschafts-Reporterin Anne van Eickels gestellt:

Anne van Eickels: Sie mussten viel Kritik einstecken nach dem 0:3 in den Niederlanden. Was haben Sie daraus persönlich gelernt?

Joachim Löw: Persönlich habe ich daraus jetzt die Tage wenig gelernt. Wir müssen lernen, dass wir manche Dinge besser machen, wie jetzt am vergangenen Samstag. Das ist meine Aufgabe als Trainer, erst mal zu gucken was waren, wo waren die Fehler. Was hat die Mannschaft aber trotzdem versucht umzusetzen von unseren Vorgaben. Was ist gelungen und was nicht. Und wo können wir jetzt, nicht vieles aber zwei, drei Dinge verändern, die uns helfen erfolgreich zu sein. Das war meine Aufgabe. Alles andere muss man jetzt irgendwie ausblenden. Kritik von außen gibt es logischerweise und da werden viele Fragen gestellt und viele melden sich. Aber das muss man auch irgendwie abkönnen. Das ist für mich jetzt auch kein Problem. Dafür bin ich schon zu lange dabei.

Selbstkritik war auch einer der Punkte, die angesprochen wurden von den Kollegen auch in der Mannschaft selbst. Haben Sie die gefühlt, bei Ihrer Mannschaft bei Ihren Spielern, dass sie selbstkritischer in das Spiel gehen und auch mit der eigenen Leistung umgegangen sind?

Das auf jeden Fall. Gestern Abend gab es eine Sitzung und da habe ich schon auch gespürt, wenn man die Spieler anspricht und ihnen auch mal die eine oder andere Frage stellt, dass die Spieler schon reflektieren und schon auch wissen, dass sie eben auch auf dem Platz es nicht so gezeigt haben, wie sie es normalerweise auch manchmal können. Man hat gemerkt, alle spüren, dass auch dieses Selbstbewusstsein ein bisschen weg ist. Auch nach diesen einigen Spielen, die wir hatten, die nicht so liefen, wie wir uns alle das gewünscht haben. Und jeder weiß, dass man eben auch dann wieder hart auf dem Platz arbeiten, viel Energie freisetzen muss, um wieder das Selbstvertrauen zurück zu bekommen, zu gewinnen.

Sie waren früher selber Stürmer. Müssen Sie sich jetzt noch ein bisschen verteidigen. Haben Sie das Gefühl?

Nein. Man muss Kritik auch annehmen, muss mit Kritik auch irgendwie umgehen können. Aber, ich muss mich verteidigen. Wir hatten, ob das vor der WM war oder nach der WM, eigentlich eine Vorstellung, was wollen wir, wo wollen wir hin. Schwierigkeiten war mir klar, wird es irgendwie auch mal geben. Die letzten sieben, acht Jahre ging der Weg fast immer nur kontinuierlich bergauf. Wir hatten kaum mal eine wirklich große Krise. Jetzt ist sie wohl da, seit einigen Spielen. Aber auch das werden wir überstehen und meistern.

Viele sprechen von einem Endspiel in der Nations League aber auch für Sie. Was ist das für Sie dieses Spiel gegen Frankreich?

Es ist ein wichtiges Spiel, weil absteigen aus der Nations League, das wollen wir natürlich nicht unbedingt. Aber die Nations League ist ja jetzt auch kein Wettbewerb, der über den anderen Turnieren steht, wie EM oder WM. Wir haben nach der WM gesagt klar, wir nehmen es es ernst, das ist auch sicher gut Spiele auf dem Niveau zu haben mit diesem Wettbewerbs-Charakter. Wichtig ist aber auch die EM-Qualifikation und das aller, Allerwichtigste ist die EM 2020. Da können wir uns dann mit dem Turnier wieder so ein Stück weit rehabilitieren, weil das mit einigen Spielen nicht gut gemacht ist, was wir in Russland verbockt haben, sondern das Ziel muss sein das nächste Turnier und das ist entscheidend.

2020 das ist das nächste Turnier. Aber wann würden Sie sagen Leute ich hab keine Lust mehr. Ich schmeiß hin. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen würden, bei der ganzen Kritik jetzt, die auch da ist?

Solche Gedanken mache ich mir jetzt wirklich nicht, auch nicht nach so einem Spiel. Wir sind schon lange irgendwie in dem Geschäft dabei und haben schon einige Dinge überstanden. Ich kann das als Trainer auch einordnen. Wir haben ein offenes Verhältnis beim DFB. Wenn es irgendwann mal eine andere Lösung geben wird, dann werden wir rechtzeitig und in Ruhe darüber sprechen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt bestimmt nicht da.