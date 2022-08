Internationales Sportakrobatik-Camp in Augsburg-Hochzoll

Ganz nach dem Motto "Sport verbindet", veranstaltet der Deutsche Sportakrobatik-Bund ein Trainingscamp beim SAV Augsburg-Hochzoll, bei die deutsche Jugendelite der Sportakrobatik zusammen mit israelischen Kindern und Jugendlichen trainiert. Beide Nationen sollen im Rahmen dieses Projekts voneinander profitieren.

"Wir sind sehr stolz. Das ist für uns eine Auszeichnung, eine Ehre. So einen internationalen Austausch haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Für unsere Sportler ist es eine tolle Sache." Alexander Baur, Vorstand SAV Augsburg-Hochzoll

Drei Augsburger im Sportakrobatik-Camp dabei

15 Kinder und Jugendliche aus Deutschland, darunter drei aus Augsburg, sind bei dem Camp dabei. Eine von ihnen ist die 17-jährige Gloria Bauer, die bereits Teil des Bundeskaders ist. Für sie ist besonders schön zu beobachten, wie schnell das Eis zwischen den Athletinnen und Athleten gebrochen ist: "Berührungsängste? Fehlanzeige. Die sind alle total offen. Es ist wirklich schön, weil wir damit gerechnet haben, dass es vielleicht ein bisschen langsamer vorangeht und dass alle bisschen schüchtern sind. Aber es ist wirklich cool, Sport verbindet eben."

Kultureller Austausch

Am Ende der gemeinsamen Woche soll eine gemeinsame einstudierte Choreografie stehen. Für Trainerin Celina Caro, die das Camp leitet, ist es das größte Ziel des Austauschprogramms, dass nicht nur weitere Talente gesichtet werden, sondern dass vor allem viel voneinander gelernt und über den berühmten Tellerrand hinausgeblickt wird.

"Ich bin wahnsinnig überrascht, die sind so herzlich, zuvorkommend und mega-höflich, da hab ich echt das Gefühl, wir Deutschen sind eher noch ein bisschen eingefroren im Vergleich." Sportakrobatik-Trainerin Celina Caro

Großer Spaß für alle Beteiligten

Neben der Akrobatik stehen dazu auch viele weitere gemeinsame Programmpunkte auf dem Plan. So soll unter anderem ein Museum in München besucht werden. Army Mosels, der Trainer der israelischen Delegation, ist von dem Austausch beziehungsweise dem gemeinsamen Akrobatik-Camp und den damit verbundenen Vorteilen überzeugt: "Ich wünsche mir, dass wir dies in Zukunft öfter tun. Das deutsche Team ist sehr gut und wir können eine Menge von ihnen lernen. Für die Kinder ist es zudem eine schöne Erfahrung, Menschen aus anderen Kulturen und Orten der Welt kennenzulernen."