Ski Alpin Deutsche Meisterschaften | 1. - 6. April | Livestream

Der Weltcup-Winter ist zu Ende, die Kristallkugeln sind vergeben - und doch treffen sich die DSV-Stars noch einmal für das letzte Ski-Alpin-Highlight der Saison. Wie in jedem Jahr richtet der SC Starnberg die Internationalen Deutschen Ski-Alpin-Meisterschaften aus. Auch diesmal ist die Axamer Lizum vom 1. bis zum 6. April der Austragungsort für das Spektakel.

Erwartet werden die großen deutschen Stars wie Linus Straßer, Kira Weidle-Winkelmann, Emma Aicher und Romed Baumann - doch auch internationale Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Der Bayerische Rundfunk überträgt die Wettbewerbe im Livestream. Ihre Kommentator ist Tobias Barnerssoi.

Internationale Deutsche Ski-Alpin-Meisterschaften: Zeitplan

Los geht es am Dienstag, 1. April , mit der Abfahrt der Frauen (Start: 9 Uhr) und der Abfahrt der Männer (Start: 9.30 Uhr).

, mit der der Frauen (Start: 9 Uhr) und der der Männer (Start: 9.30 Uhr). Auch beim Super-G am Mittwoch, 2. April machen die Frauen um 9 Uhr den Anfang, es folgen die Männer um 9.45 Uhr.

am machen die Frauen um 9 Uhr den Anfang, es folgen die Männer um 9.45 Uhr. Am Freitag, 4. April , starten um 12 Uhr die Parallel-Riesenslaloms der Frauen und Männer.

, starten um 12 Uhr die der Frauen und Männer. Die Technik-Spezialisten legen am Samstag, 5. April , so richtig los: Der erste Durchgang im Riesenslalom der Frauen beginnt schon um 8.30 Uhr, die Männer folgen um 9.15 Uhr. Die 2. Durchgänge beginnen ab 11 Uhr (Frauen), bzw. 11.45 Uhr.

, so richtig los: Der erste Durchgang im der Frauen beginnt schon um 8.30 Uhr, die Männer folgen um 9.15 Uhr. Die 2. Durchgänge beginnen ab 11 Uhr (Frauen), bzw. 11.45 Uhr. Der große Abschluss findet am Sonntag, 6. April, statt. Der Slalom der Frauen beginnt schon um 8.30 Uhr, die Männer folgen um 9.15 Uhr. Die 2. Durchgänge beginnen ab 11 Uhr (Frauen), bzw. 11.45 Uhr.

Deutsche Ski-Alpin-Meisterschaften - die Sieger

Seit 1938 werden die Deutschen Meisterschaften im alpinen Skirennsport ausgetragen. Erster Sieger war Hellmut Lantschner, der sowohl in Abfahrt, Slalom und in der Kombination gewann. Zwei Jahre später machte ihm Josef Jennewein dieses Kunststück nach.

An prominenten Siegern mangelte es diesem Wettbewerb wahrlich nicht. Ob Sepp Ferstl, Christian Neureuther, Willy Bogner, Markus Wasmeier, Felix Neureuther, Thomas Dreßen oder Linus Straßer: Die größten deutschen Skistars haben diesen Wettbewerb schon mindestens einmal gewonnen. Auch Tobias Barnerssoi, der ARD- und BR-Skikommentator, der auch den Livestream kommentieren wird, hat sich schon insgesamt sechsmal als Sieger eingetragen und liegt damit in der ewigen Rangliste auf Platz zehn. Die führt Ludwig Leitner mit 15 Siegen vor Christian Neureuther (12) und dessen Sohn Felix (9) an.

Bei den Frauen gab es lange an Christl Cranz kein Vorbeikommen. In den Anfängen dominierte sie die Wettbewerbe nach Belieben und ist bis heute Rekordhalterin (15). Heidi Biebl und Rosi Mittermaier (je 14) kamen dieser Zahl sehr nahe. Auch Martina Ertl (13) hatte gute Chancen auf den Rekord, doch Cranz bleibt bis heute Rekordhalterin. Auch wenn die gesamte Ski Prominenz von Pamela Behr, Michaela Gerg, Katja Seizinger, Maria Höfl-Riesch und Lena Dürr sich regelmäßig die Ehre gaben.