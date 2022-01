Insolvenz-Gerüchte bei Drittligist Türkgücü München

Es sind turbulente Zeiten beim Fußball-Klub Türkgücü München. Die sportliche Talfahrt hält an. Auch gegen den TSV Havelse klappte es nicht mit dem Befreiungsschlag - es hagelte eine 0:1-Niederlage. Seit dem 12. Spieltag im Oktober des vergangenen Jahres sind die Münchner ohne Dreier. Die Mannschaft ist in der Tabelle auf den 18. Rang abgerutscht und steckt mitten im Abstiegskampf. Nach zuvor zwei Trainerentlassungen in dieser Saison sollte der Österreicher Andreas Heraf das Ruder herumreißen. Aber auch ihm gelingt es (noch) nicht, mit dem Team die notwendigen Punkte einzufahren.

Finanzlücke sorgt für Beben

Der Verein hatte bestätigt, dass der Verein am Donnerstag verpasst hatte, fristgerecht im Zuge des Nachlizensierungsverfahren beim Deutschen Fußball-Bund den Nachweis zu erbringen, dass sich der Verein in der dritten Liga finanziell halten kann. Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" hat der Verein bestätigt, dass "nicht alle erforderlichen Nachweise zu Nachlizensierung" abgegeben wurden.

Zuletzt war nun auch von der "tz" berichtet worden, dass der Verein eine Finanzlücke in Höhe von zwei Millionen Euro nicht schließen könne. Dem Klub fehlt angeblich das Geld, um die Lizenz für das kommende Jahr zu erhalten. Gerüchte um einen bevorstehenden Insolvenzantrag machen die Runde.

Nicht die ersten finanziellen Probleme bei Türkgücü

Bereits vor einem Jahr standen die Münchner vor dem Aus, nachdem der Investor Hasan Kivran kurz vor Weihnachten 2020 seinen Rückzug angekündigt hatte. Wenige Woche später machte er dann aber doch weiter. Es stellt sich die Frage, ob der 55-Jährige nun endgültig die Lust an Türkgücü verloren hat. Ein geplanter Börsengang wurde schnell wieder vertagt. Es fehlt ein Haupt- und Trikotsponsor. Und die Geisterspiele aufgrund der Corona-Pandemie sorgten zudem für die finanzielle Schieflage.

Unsicherheit bei Verantwortlichen und Spielern

Trainer Andreas Heraf erklärt im "Blickpunkt Sport"-Interview, dass im Moment große Unsicherheit im Verein herrscht: "Wir versuchen uns auf das Sportliche zu konzentrieren. Aber wir alle sind Menschen. Das kann man natürlich nicht ausblenden. Wir versuchen das. Aber es weiß keiner, wie es weitergeht."