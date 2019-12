Insektenfood - eklig oder nahrhafte Delikatesse?

Mehr Sport machen, abnehmen, gesünder essen – natürlich kennen Sie auch all die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Vorsätze, die meist nicht lange halten. Wie wäre es denn, wenn Sie Weihnachten schon mal damit anfangen? Schenken Sie Ihren Verwandten und Freunden doch mal einen Insekten-Snack oder noch besser: Servieren Sie an Heiligabend zum Beispiel mal Nudeln mit Tomaten-Pesto und Buffalo-Wurm. Schmeckt nicht? Wissen Sie doch gar nicht, weil Sie es bestimmt noch nicht probiert haben. Ist eben eine reine Kopfsache. In Südostasien und Südamerika ist Insektenfood gang und gäbe, bei uns aber gilt es noch immer als exotisch.