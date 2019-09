Ins ferne Kasachstan: FC-Bayern-Frauen müssen nach Schymkent

Der deutsche Meister VfL Wolfsburg bekommt es mit den Niederländerinnen von Twente Enschede zu tun. Das ergab die Auslosung des Europäischen Fußballverbands UEFA:

Die FC-Bayern-Frauen müssen am 16. oder 17. Oktober zunächst auswärts in Kasaschstan antreten, Wolfsburg hat Heimrecht. Die Rückspiele finden am 30./31. Oktober statt, das Finale am 24. Mai 2020 in Wien. Die Münchnerinnen haben die weiteste Anreise der letzten 16 Teams: Schymkent ist fast 4.500 Kilometer von der bayerischen Landeshauptstadt entfernt.

Kasygurt - 0:16 Tore gegen Champion Lyon

BIIK-Kasygurt, ursprünglich in der früheren Hauptstadt Almaty gegründet, ist zwölfmaliger kasachischer Meister und elffacher Pokalsieger. In der Champions League war bisher aber spätestens im Achtelfinale Schluss. 2016/17 unertlag Kasygurt Paris St. Germain. Im vergangenen Jahr setzte es mit 0:7 und 0:9 zwei deftige Niederlagen gegen den späteren Titelgewinner Olympique Lyon.