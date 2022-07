Respekt statt Mitleid: Inklusions-Sportfest als Begegnungsort

Rund 800 Kinder und Jugendliche aus ganz Mittelfranken haben einen besonderen Tag erlebt. Sie nahmen am 8. Inklusions-Sportfest der Rummelsberger Diakonie und des Bayerischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands teil. Das Motto für die Schüler und Schülerinnen mit und ohne Behinderung: Einfach mal was Neues ausprobieren.

Mut zum nicht Können und neue Sportart testen

Ob beim Rollstuhlparcours, dem Blindenfußball oder beim Röhnrad-Fahren – die Kinder aus zehn verschiedenen Schularten in ganz Mittelfranken waren eingeladen, das auszuprobieren, was sie nicht können. So etwa die Schüler der Sonderpädagogischen Zentrums Altdorf.

Der 10-jährige Emil hat bislang noch keinen Kontakt zu Rollstuhlfahrern gehabt und lässt sich jetzt im Rollstuhl sitzend von einem Schulfreund über eine Wippe und andere Hindernisse schieben. Angst habe er, sagt der Schüler auf BR-Nachfrage, dass er aus dem Rollstuhl falle, wenn sein Mitschüler den Stuhl kippen muss, um ihn über die Kante der Brücke zu schieben. Aber sie hätten beide die Übung gut gemeistert, das müsse man eben üben, sich auf den anderen zu verlassen.

Fußballspielen im Nebel

In einem umrandeten kleinen Fußballfeld tritt die Klasse 1A/B vom Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte in Nürnberg gegeneinander an. Fußballspielen ohne die eigenen optischen Brillen, die etwa das Augenzittern bei Korbinian ausgleicht. Eine Sehbehinderung, bei der entweder durch dauernde Augenbewegung scharf gesehen oder nie eine volle Sehschärfe erreicht wird. Er tauscht seine gegen eine Brille, die schwarz mattiert ist und dazwischen kleine Löcher hat, so sieht er nur in winzig kleinen Ausschnitten überhaupt etwas.

Im BR-Interview beschreibt der 8-Jährige: Immerhin sähe er ja ein bisschen – durch die kleinen Löcher. Seine Klassenkameraden, die eine teil-verschwommene oder voll-Nebel-Brille aufhaben, orientieren sich ausschließlich am gelben Fleck, dem Ball, der über das kleine Spielfeld rollt, und freuen sich, wie Torwart Ferdinand, wenn sie den Ball etwas besser sehen können, als die anderen.

Mehr als 40 Stationen zum Ausprobieren

Zwei Tage lang haben die Schüler des Berufsbildungswerks Rummelsberger Diakonie die 40 Stationen für die anderen Kinder aufgebaut. René etwa hat viele Planken und Rollstuhlbarrieren geschleppt, erklärt der Gehandicapte. Weil die anderen Kinder ja aber noch klein sind, mache er diese schwere Arbeit gerne. Und beim Sportfest tummeln sich im Haus, rund um die Lehreinrichtung selbst und auf dem Sportplatz Grundschüler, Förderschüler oder Gymnasiasten. Jede Klasse hat gut 30 Minuten Zeit, um ihre ausgewählte Station ausführlich zu testen.

Die 5. Klasse der Mittelschule Burgthann muss eine ganz besondere Sport-Aufgabe gemeinsam lösen: die Menschenbrücke. Annabella erklärt, dass ein langer flexibler Steg nur dann von einem der Schüler überquert werden kann, wenn alle anderen die seitlichen Haltegriffe ganz fest und straff halten. Da kann es schon mal passieren, so Nina, dass man beim Versuch vorzeitig runterfällt, wenn nicht alle gleichzeitig festhalten. Das verlange viel Aufmerksamkeit, erklärt die Schülerin.

Kinder in Inklusionsklassen lernen voneinander

Die Kinder aus der 5. Klasse Mittelschule Burgthann sind in einer Inklusionsklasse – zwei gehörlose Schwestern gehören zur Gemeinschaft. Sie lernen mit Gebärdendolmetscherinnen den gleichen Stoff wie die Kinder, die hören können. Inzwischen lernen einige Klassenkameraden schon das Gebärden, um sich mit den Mädchen unterhalten zu können.

Die gehörlose Annabell steigt ins Rhönrad. Wie bei den anderen werden ihre Füße mit Schlaufen befestigt und auch sie muss sich an den Griffen festhalten. Die anderen Schüler quietschen und johlen laut, als ihre Welt mit einer halben Umdrehung in dem Sportgerät plötzlich Kopf steht. Bei Annabell sieht man die Freude in den Augen, die vor Begeisterung strahlen. Mit ihrer Dolmetscherin zusammen sagt sie, dass sie völlig begeistert ist. Es habe ihr ganz viel Spaß gemacht, auch wenn man den ganzen Körper anspannen müsse, um vorwärts zu rollen.

Respekt statt Mitleid beim Inklusions-Sportfest

Die Annäherungen zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Handicap finden beim Inklusion-Sportfest "ganz nebenbei" statt, beobachtet Einrichtungsleiter Matthias Wagner. Da sehen manche Schüler einen Azubi im Rollstuhl und nach einiger Zeit trauen sie ihn fragen, warum er im Rollstuhl sitz und welche Behinderung er oder sie hat.

Auch Kleinwüchsige finden im Berufsbildungswerks der Rummelsberger Diakonie ihren Weg in die Arbeitswelt. Oft reagierten die eingeladenen Schüler mit Mitleid, das wünschen sich die gehandicapten jungen Erwachsenen aber gar nicht. Sie sollen mit viel Selbstbewusstsein und Stolz auf ihre Fähigkeiten in der Gemeinschaft zurechtkommen, so Wagner. Deswegen seien die Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung so wichtig, um Inklusion mehr im Alltag zu verankern.