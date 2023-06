Inklusion im Zentrum: Special Olympics-Sportler am Untermain

"Inklusion ist ein Thema, das im Breitensport leider keine allzu große Rolle spielt. Hier in der Region müsste viel mehr passieren", sagt Jugendtrainer Sven Heinl vom FC Bayern Alzenau zu BR24. Das Inklusionsteam seines Vereins unterstützt die Sportlerinnen und Sportler aus Paraguay vor allem bei ihren Trainingseinheiten im Landkreis Aschaffenburg.

Special Olympics starten am Wochenende in Berlin

Die Special Olympic World Games für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfach-Behinderung finden dieses Jahr zum ersten Mal in Deutschland statt. Die Spiele starten am Sonntag in Berlin. Im Vorfeld sind die Athletinnen und Athleten zu Gast in den sogenannten "Host Towns" in ganz Deutschland, um Land und Leute kennenzulernen, heißt es von den Verantwortlichen.

Sportlerinnen und Sportler zu Besuch in Franken

Unter den 216 Kommunen sind auch zwölf aus Franken: In Mittelfranken sind das Fürth, Ansbach, Erlangen, Neuendettelsau und Nürnberg. In Oberfranken begrüßen Bamberg, Bayreuth, Hof sowie Stadt und Landkreis Coburg die sportlichen Gäste. In Unterfranken haben sich Alzenau und der Landkreis Aschaffenburg über den Zuschlag gefreut.

Olympia-Ringer aus Alzenau als Botschafter für Inklusion

Botschafter des "Host Town"-Programms in Alzenau ist der ehemalige Olympia-Ringer Alexander Leipold. Nach einem Schlaganfall engagiert er sich sehr für Inklusion, weil "Sport Grenzen überwinden und die Welt verändern kann."

Alzenau und Umgebung stellen Programm auf die Beine

Vereine und Institutionen in Alzenau und Umgebung unterstützen die 80 Gäste aus Paraguay nicht nur beim Training und der sportlichen Vorbereitung. Sie haben auch ein großes Programm auf die Beine gestellt: Im Generationenpark findet zum Beispiel ein Inklusions-Nachmittag mit Sternenlauf und Aktionen wie Torwand-Schießen statt. Zum Start der "Spiele in Alzenau" wird Bürgermeister Stephan Noll (CSU) symbolisch eine Fackel entzünden. Am Mittwoch gibt es einen Empfang auf dem Marktplatz und einen Bayerischen Abend für die Gäste aus Paraguay – dann geht es am Donnerstag zu den Spielen nach Berlin.

Alzenau als "Host Town": Verdienst des FC Bayern Alzenau

Dass Alzenau als "Host Town" für die Special Olympics ausgewählt wurde – das ist vor allem dem FC Bayern Alzenau zu verdanken. Jugendtrainer Sven Heinl hat sich im Vorfeld sehr dafür eingesetzt.

Seit einem Jahr: Inklusive Fußball-Mannschaft in Alzenau

Heinl hat in seinem Verein auch eine inklusive Fußball-Mannschaft aufgebaut, die seit dem vergangenen Sommer trainiert. Das Team ist voll im Verein integriert und wird offiziell als dritte Mannschaft geführt. Sie setzt sich aus 14 Menschen mit Beeinträchtigung und fünf Menschen ohne zusammen. Im Herbst hat die Mannschaft bereits bei den Bayerischen Inklusionsmeisterschaften teilgenommen.

Im Rahmen der Trainingsmöglichkeiten und der Ausstattung werden keine Unterschiede gemacht, betont Heinl. Das Training sei aufgebaut wie bei einer gewöhnlichen Fußballmannschaft, werde aber an die Fähigkeiten der Menschen angepasst. Es herrscht kein Leistungsdruck.

Was genau sind die Special Olympics?

Bei den Special Olympic World Games handelt es sich um die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Sie ist vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt. Bei der Veranstaltung treten 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 24 Sportarten gegeneinander an. Die Wettkämpfe reichen von Leichtathletik, Fußball und Reiten bis hin zu Beach-Volleyball oder Judo.

Die Verantwortlichen wollen vom 17. bis zum 25. Juni ein "internationales und buntes Fest des Sports" veranstalten. Das soll zu mehr Anerkennung und gesellschaftlicher Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung beitragen.

Unterschied zwischen Special Olympics und Paralympics

Special Olympics ist eine vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. Die ersten Sommerspiele wurden 1968 ausgetragen. Die Paralympics sind die Olympischen Spiele für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung. Sie werden seit 1960 regelmäßig ausgetragen und sind seit 1992 organisatorisch mit den Olympischen Sommerspielen verbunden.