Ingolstädterin Bauernfeind holt U23-Bronze im WM-Straßenrennen

Ricarda Bauernfeind durfte sich indes über WM-Bronze in der U23-Klasse freuen. Wie im Zeitfahren gab es im Frauen-Rennen eine U23-Wertung. Dort holte sich die Neuseeländerin Niamh Fisher-Black vor der Britin Pfeiffer Georgi den Sieg. Bauernfeind hatte bereits im Einzelzeitfahren Bronze geholt.

Tags zuvor hatte Emil Herzog aus Simmerberg im West-Allgäu den Junioren-Weltmeistertitel im Straßenrennen geholt.

Lippert auf Platz vier, van Vleuten siegt trotz Ellenbogenbruch

Der Podestplatz wäre für Lippert auch drin gewesen. Die Deutsche hinterließ den stärksten Eindruck am Berg. Zweimal hatte sie am Mount Pleasant attackiert und in einer fünfköpfigen Spitzengruppe die Favoritinnen schon distanziert. Doch die Rivalinnen in der Gruppe arbeiteten nicht gut zusammen, so dass es gut einen Kilometer vor dem Ziel zum Zusammenschluss kam. Den Moment nutzte van Annemiek van Vleuten zu einer Attacke. Die Niederländerin krönte am Ende trotz gebrochenem Ellenbogen ihre Super-Saison mit WM-Gold.