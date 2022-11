Ingolstadt will gegen Verl wieder in die Erfolgsspur finden

Harte englische Woche steht bevor

Das Spiel gegen Verl ist der Auftakt in eine englische Woche mit zwei Auswärtsspielen. Am Dienstag empfangen die Schanzer den abstiegsbedrohten Halleschen FC, am Samstag gastiert der FCI am 17. Spieltag in Duisburg. Es ist dann bereits der Jahresabschluss, denn danach folgt die WM-Pause.

Umso wichtiger wäre ein Sieg, um mit frischem Schwung den Endspurt anzugehen.

"Wir wollen am Wochenende an das anknüpfen, was wir zuletzt in München oder in Oldenburg gezeigt haben", gibt Rehm die Marschroute für Samstag vor. Mit einem Sieg könnten die Oberbayern bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz wieder den Relegationsplatz erobern.