Ingolstadt verspielt 2:0-Führung gegen Wiesbaden und verliert

In Ingolstadt kam es am Samstag zum Wiedersehen von Schanzer-Coach Rüdiger Rehm mit seinem Ex-Verein Wehen Wiesbaden. Sein ehemaliges Team erwischte dabei den besseren Start und forderte die Schanzer Defensive von Anfang an. Doch ein Ballverlust der Wiesbadener in der 21. Minute blieb nicht unbestraft. Der FCI-Sturm witterte seine Chance. Patrick Schmidt brachte den Ball bis knapp vor den Strafraum, passte dann auf Tobias Bech, der mit einem Schuss ins kurze Eck zum 1:0 vollendete. Die Schanzer machten jetzt das Spiel.

Doppelter Doppelpacker Tobias Bech

In der 31. Minute traf Schmidt selbst, doch der Treffer zählte nicht. Pascal Testroet hatte sich im Vorfeld wohl aufgestützt. Die Ingolstädter blieben aber dran, und nur sechs Minuten später wurde es wieder gefährlich vor dem Tor der Gäste. Einer stach dabei heraus, der Däne Bech verwandelte die Flanke von Testroet zum 2:0. Für den 20-Jährigen Neuzugang ist es der zweite Doppelpack in zwei Spielen.

Doch der Jubel währte nicht lange, die Schanzer konnten einen Freistoß der Gäste nicht entschärfen und so schlug Wiesbaden zurück: Ahmet Gürleyen traf per Kopf zum 2:1-Anschluss.

Ingolstadt verspielt Führung

In der zweiten Hälfte gab zunächst Wiesbaden den Ton an, doch auch Ingolstadt forderte die Defensive der Gäste. Schmidt vergab eine Großchance zum 3:1, da er es im Alleingang versuchte, anstatt auf Bech abzugeben.

Die Gäste waren wieder am Drücker: Benedict Hollerbach spielte Bech aus und kam zum Abschluss. Den fälschte der Däne noch leicht ab, so dass er für FCI-Keeper Marius Funk unhaltbar wurde. Es ist der 2:2-Ausgleich für den SVWW.

Wiesbaden wollte noch mehr und hatte auch das Glück auf seiner Seite. Sebastian Mrowca zog vom Elferpunkt ab und erwischt den Innenpfosten. Von dort sprang der Ball auf den Kopf von Funk und dann ins Tor. Pech für die Schanzer und die Führung für die Gäste aus Hessen. Ingolstadt gab in den letzten Minuten alles, um die erste Saison-Niederlage abzuwehren, jedoch ohne Erfolg. Es blieb bei einer 2:3-Niederlage gegen Rehms Ex-Verein Wiesbaden.

FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbaden 2:3 (2:1)

FC Ingolstadt 04: Funk - Costly (64. Rausch), Musliu, Brackelmann, Franke (84. Llugiqi) - Schröck (27. Preißinger) - Sarpei (84. Sulejmani), Hawkins - Bech, Testroet, P. Schmidt (64. Butler)

SV Wehen Wiesbaden: Lyska - Reinthaler, Carstens, Gürleyen (76. Mockenhaupt) - Goppel, Mrowca, E. Taffertshofer, Ezeh - Wurtz (90. Fechner) - Hollerbach (80. Prtajin), Froese (80. Brumme)

Schiedsrichter: Florian Exner (Münster)

Tore: 1:0 Bech (21.), 2:0 Bech (37.), 2:1 Gürleyen (39.), 2:2 Hollerbach (66.), 2:3 Funk (73./Eigentor)

Gelbe Karten: Brackelmann (2) / Ezeh (1), Hollerbach (1)