Ingolstadt verpasst in Meppen Sprung in Drittliga-Spitze

Für den SV Meppen lief es am Montagabend hingegen nahezu optimal. Schon in Minute Vier trafen die Emsländer, Luka Tankulic brachte den von Torsten Frings trainierten Außenseiter in Führung. Mit dem ersten Angriff gingen die Hausherren also in Führung und verteidigten diese in der Folge mit allem, was man hat. Fortan spielte eigentlich nur noch der FCI, der jedoch im letzten Drittel überhaupt keine Ideen entwickelte. Meppen stand derweil bombensicher und setzte immer wieder Nadelstiche. Einer davon sorgte sogar für das 2:0, als Ex-Hannover-96-Profi Valdet Rama völlig aus dem Nichts einnetzte.

Im zweiten Durchgang wurde Meppen sogar noch etwas stärker, während die Schanzer überhaupt keine Mittel fanden. Mit einer starken Leistung holte sich das Team von Torsten Frings einen verdienten Sieg gegen das Spitzenteam vom FC Ingolstadt. Ingolstadts Kapitän Kutschke brachte die Leistung der Schanzer mit 16 Ecken und keiner echten Torchance auf den Punkt: "Das war nicht gut von uns!"

Ingolstadt vergibt Chance zur Tabellenführung

Mit einem Sieg wäre der drittplatzierte FCI (23 Punkte) am Spitzenduo Dynamo Dresden und 1. FC Saarbrücken vorbeigezogen (beide 25). Der SV Meppen bleibt trotz des Erfolges Tabellenletzter (9), hat sich aber mit dem Sieg etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Allerdings haben die Niedersachsen wegen insgesamt drei coronabedingten Spielabsagen allerdings auch erst zehn Partien absolviert.

SV Meppen - FC Ingolstadt 04: 2:0 (2:0)

Meppen: Domaschke - Osee, Puttkammer, Bünning, Amin - Guder, Andermatt, Egerer, Rama (78. Krüger) - Düker (65. Tattermusch), Tankulic (85. Al-Hazaimeh), Trainer: Frings

Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Antonitsch (55. Eckert Ayensa), Schröck, Gaus - Kotzke, Stendera - Bilbija (83. Beister), Röhl (72. Niskanen), Elva - Kutschke, Trainer: Oral

Schiedsrichter: Thorben Siewer (Olpe) Tore: 1:0 Tankulic (4.), 2:0 Rama (23.)

Zuschauer: keine