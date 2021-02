Ingolstadt verliert Drittliga-Topspiel in Dresden klar

Nichts war's mit dem erhofften Gleichziehen nach Punkten: Der FC Ingolstadt kam im Topspiel der 3. Liga bei Tabellenführer Dynamo Dresden 0:4 unter die Räder. Die Dresdner Heinz Mörschel und Ransford-Yeboah Königsdörffer sorgten für die Pausenführung der Gastgeber, kurz nach dem Wechsel sorgte ein Eigentor von Marc Stendera für den vorzeitigen K.o. des FCI.

Dresden trumpft nach Abtastphase auf

In der ersten halben Stunde hatten die nicht vorhandenen Zuschauer nichts verpasst: ein taktisch geprägtes, aber chancenarmes Spiel. Erst Mörschels Führungstreffer per Elfmeter (38.) sorgte für mehr Dynamik, allerdings vor allem bei den Hausherren, die durch den agilen Königsdörffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nachlegten.

Das Eigentor unmittelbar nach dem Seitenwechsel erstickte die mögliche FCI-Aufholjagd im Keim. Die Oberbayern wirkten geschockt. Zwar übernahmen die "Schanzer" die Partie und hatten mehr Spielanteile, ein Tor glückte gegen am Ende nur noch defensive Dresdner aber nicht mehr. Stattdessen erhöhten die Hausherren bei einem Konter in der Nachspielzeit durch Luka Stor sogar noch auf 4:0.