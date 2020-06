Ingolstadt schnuppert an den Aufstiegsplätzen

Beiden Teams war anzumerken, was auf dem Spiel stand: Der FC Ingolstadt hat genau wie die Gäste aus Mannheim noch die Aufstiegsplätze im Visier. Entsprechend hitzig ging es in Durchgang eins zu, Gäste-Trainer Bernhard Trares sah sogar die Rote Karte, weil er zu intensiv mit dem Unparteiischen diskutierte. Insgesamt sechs Mal "Gelb" zückte Schiedsrichter Robert Kempter zudem in der ersten Halbzeit.

Ingolstadt-Führung durch Foulelfmeter

Klare Torchancen gab es kaum. Ein durchaus umstrittener Foulelfmeter sorgte trotzdem für die 1:0-Pausenführung der Ingolstädter. Elfmeter für Ingolstadt! Mannheims Florian Flick hatte seinen Fuß im Strafraum fast bei Fatih Kaya im Gesicht, Kempter zeigte auf den Punkt. Allerdings: Flick traf Kaya nicht, eine Situation mit Diskussionspotential. Stefan Kutschke verwandelte sicher.