Ingolstadt schlägt Meppen und springt auf den Relegationsplatz

Die Ingolstädter erwischten einen optimalen Start und gingen bereits nach drei Minuten in Führung: Patrick Schmidt, der für den erkrankten Doumbouya in die Startelf gerückt war, köpfte eine Freistoßflanke von Costly in die Maschen. Beim 2:0 nach einer knappen halben Stunde halfen die Gäste kräftig mit - besonders der Meppener Innenverteidiger Tobias Kraulich.

Der ehemalige Würzburger und Nürnberger wollte den Ball zu seinem Keeper Richtung Tor zurückspielen, doch dieser bot sich neben seinem Tor an. So kullerte der Ball letztlich über die Linie - ein kurioses Eigentor. Doch nur wenige Minuten später war Meppen wieder da. Marvin Pourié hatte im Ingolstädter Strafraum zu viel Platz und nutzte diesen zum 1:2-Anschlusstreffer (26.)