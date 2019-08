02.08.2019, 20:52 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Ingolstadt nach Sieg über Würzburger Kickers Tabellenführer

Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt hat vorübergehend die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen. Die "Schanzer" gewannen am 4. Spieltag zu Hause 3:0 in einem oberbayerisch-unterfränkischen Duell gegen die Würzburger Kickers.