Ingolstadt mit Herz und Leidenschaft gegen Paderborn

Es gebe keinen Schalter, um eine Krisensituation auf Knopfdruck zu beheben, erklärte Alexander Nouri nach seinem Fehlstart auf der Ingolstädter Trainerbank. Sein neues Spielsystem mit Dreierkette und zwei Stürmern hatte in den ersten beiden Spielen unter seiner Leitung noch nicht gegriffen. Deshalb forderte Nouri nach dem 1:2 bei seiner Heimpremiere gegen Berlin (das erste Match unter Nouri verlor Ingolstadt 1:2 in Köln) mehr Zeit ein: "Die Arbeit hat jetzt erst begonnen."

FCI erwartet ein harter Brocken

Der 39-Jährige will den Fokus auf die Zukunft richten. "Es bringt nichts, nach hinten zu schauen. Wir verspüren viel Optimismus bei unserer Arbeit und wollen nun mit der Mannschaft die nächsten Schritte gehen", so Nouri, der am Sonntag (Anstoß 13.30) mit einer schwierigen Aufgabe rechnet: "Mit dem SC Paderborn 07 wartet ein harter Brocken auf uns." Die Spieler fordert er deshalb auf, "vor heimischem Publikum drei Punkte zu erkämpfen." Dazu soll die Elf "das Herz und die Leidenschaft auf den Platz bringen. Es bringt nicht viel darüber zu sprechen, wir wollen das ins Handeln übertragen."

Kapitän Matip ist "sicher, dass wir da unten rauskommen"

Kapitän Marvin Matip steht hinter dem Trainer und ist überzeugt, dass er die Ingolstädter wieder in die Erfolgsspur bringt. Um das zu schaffen, brauchen wir "jetzt einen Erfolg gegen Paderborn". Dann könne man in der Länderspielpause in Ruhe arbeiten. "Die Zeit braucht der Trainer, um seine Ideen in die Köpfe der Spieler zu bekommen", so Matip. Die Basis für einen Erfolg sieht er in der Defensivarbeit des gesamten Teams. Man müsse endlich wieder zu Null spielen. Gegen Paderborn kann Nouri immerhin im Kader fast aus dem Vollen schöpfen: "Bis auf die Langzeitverletzten sind alle mit an Bord."