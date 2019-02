Ingolstadt kassiert Rückschlag gegen Magdeburg

Lange sah es in Ingolstadt nach einem torlosen Unentschieden aus, dann brachten sich die Gastgeber mit mehreren Fehler sogar noch um den Punktgewinn. Philip Türpitz (81.) traf in der Schlussphase zum Sieg für Magdeburg, nachdem erst der neuverpflichtete Abwehrchef Mergim Mavraj am Ball vorbei gegrätscht war und anschließend der ebenfalls neue Torwart Philipp Tschauner sich ganz schwach auf der Linie präsentierte. Ingolstadt war bis dahin klar überlegen.

Befreiungsschlag verpasst

So fallen die Schanzer wieder auf den letzten Tabellenplatz zurück und verlieren zudem wichtige Punkte auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Dort rangiert Magdeburg, die den Vorsprung durch den Sieg auf vier Punkte ausbauten. Mit einem Erfolg hätten die Ingolstädter die Abstiegsränge verlassen können.

Konzentration auf Defensive

In der ersten Halbzeit taten sich beide Mannschaften im Spiel nach vorne schwer und konzentrierten sich auf eine sichere Defensive. Die Schanzer konnten von Beginn nur wenig vom Schwung ihres Erfolges in Fürth (1:0) mit in die Partie nehmen. Es war ein intensives Spiel. Christian Träsch (13.) mit einem Schuss zu Beginn und Christian Beck (45.) nach einem Konter auf der anderen Seite hatten die besten Chancen.

In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich umkämpft weiter, die Oberbayern waren jetzt am Drücker. Ingolstadt hatte viel Ballbesitz, so viel wie noch gar nicht in dieser Saison. Aber das Tor erzielte Magdeburg unter Mithilfe der Ingolstädter mit dem dritten Schuss aufs Tor zum 1:0 - und brachte das Ergebnis über die Zeit.

FC Ingolstadt - 1. FC Magdeburg 0:1 (0:0)

Ingolstadt: Tschauner - Paulsen, Schröck, Mavraj, Otavio - Krauße - Cohen, Träsch (83. Kutschke) - Pledl (72. Sahin), Kittel (86. Röcher) - Lezcano. - Trainer: Keller

Magdeburg: Loria - Costly, Tobias Müller, Erdmann, Niemeyer - Kirchhoff (46. Rother) - Laprevotte, Preißinger - Lohkemper (70. Türpitz), Beck, Lewerenz (59. Bülter). - Trainer: Oenning

Tor: 0:1 Türpitz (81.)

Gelbe Karten: Lezcano (4) - Bülter (3), Niemeyer (2)

Schiedsrichter: Christof Günsch (Berlin)

Zuschauer: 8216