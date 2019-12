Ingolstadt kassiert gegen Meppen in der letzten Minute das 1:1

Die Schanzer hatten das Spiel über weite Strecken im Griff. Stefan Kutschke nutzte bereits in der 6. Minute die erste Einschussmöglichkeit zur Führung. Bjorn Paulsen kam nach einem Doppelpass mit Maximilian Beister auf der rechten Seite frei durch. Von dort legte er die Kugel halbhoch in den Strafraum, wo der Torschütze die Kugel auf Höhe des ersten Pfostens aus fünf Metern einzimmern konnte.

Frühes 2:0 verpasst, stattdessen der Last-Minute-Ausgleich

Auch in der zweiten Hälfte hatte der FCI einen frühen Treffer auf dem Schlappen. Beister schloss aus zehn Metern mit links ab, doch aus recht spitzem Winkel ging das Leder knapp flach rechts am Tor vorbei. In der 63. Minute rettete die Schanzer der Pfosten vor dem Ausgleichstreffer bei einem satten Schuss von Deniz Undav. Fünf Minuten später zielte er ganz knapp vorbei. In der Nachspielzeit (90. +3) traf er dann doch noch zum 1:1. Durch das Unentschieden verliert der FC Ingolstadt den zweiten Platz und könnte sogar noch vom Relegationsplatz verdrängt werden.