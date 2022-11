Ingolstadt gewinnt gegen Halle und beendet Mini-Krise

Über lange Strecken der ersten Halbzeit egalisierten sich die Teams. Während sich die Schanzer schwer taten, ihren Ballbesitz in Chance umzumünzen, blieb Halle meist mit ihren Kontern am Strafraum des Gegners hängen. Dennoch hatte der FCI einmal Glück, als Funk einen Rückpass im Sechzehner aufnahm, ohne einen indirekten Freistoß gegen sich zu bekommen. Vielleicht war das aber der Schreckmoment, den Ingolstadt brauchte, denn in den letzten zehn Minuten drehten sie plötzlich auf. Testroet, Costly und Doumbouya vergaben allerdings gute Chancen oder kamen den entscheidenden Schritt zu spät.