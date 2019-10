Ingolstadt gelingt gegen den Chemnitzer FC nur ein Remis

Die "Schanzer" dominierten in der ersten Hälfte und hatten mehr Spielanteile. Die Gäste zeigten defensiv eine gute Partie, offensiv boten sie aber zu wenig. Nachdem die Chemnitzer es nicht schaften, eine Hereingabe vernünftig zu klären, kam das Leder mittig vor dem Strafraum zu Fatih Kaya. Der nahm das Spielgerät direkt und hämmerte es schön platziert aus 18 Metern halbhoch in die linke Torecke. Die "Schanzer" führten nach 36 Minuten verdient mit 1:0. Bis zur Pause konnten die Oberbayern allerdings nicht nachlegen.

Chemnitz trifft zum Ausgleich

Auch in der zweiten Hälfte diktierte der FCI zunächst das Tempo und hatte mehr Ballbesitz. Chemnitz blieb in der defensiven Rolle, der Offensiv-Drang ließ auf sich warten. In der 61. Minute fiel dann der Ausgleich. Erik Tallig hatte sich den Ball im Mittelfeld geschnappt, weil die Schanzer ihm Richtung Tor zu viel Platz ließen, konnte er noch außerhalb des Sechzehners durchziehen und das Leder unter die Latte knallen. Die letzten Minuten waren noch einmal die Gastgeber näher an der Führung dran, aber es blieb beim Unentschieden.