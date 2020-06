Ingolstadt-Gegner Mannheim legt Beschwerde wegen Schiri ein

In einer Stellungnahme, die Mannheim in den sozialen Netzwerken verbreitet hat, erklärt Geschäftsführer Markus Kompp, dass der Verein Beschwerde beim DFB eingereicht habe und noch "am heutigen Tage eine Stellungnahme" erwarte.

Die Wut der Baden-Württemberger richtet sich gegen Schiedsrichter Robert Kemper, der die Drittligapartie am Mittwochabend (24.06.2020) gepfiffen hatte: "Zudem haben wir gefordert, Herrn Kempter nicht mehr bei unseren Spielen einzusetzen. Nicht nur die klaren Fehlentscheidungen, sondern auch die Aussagen und das Auftreten des Schiedsrichters gegenüber unseren Spielern und Funktionären lassen den Schluss zu, dass es zwar ein guter Tag für Herrn Kempter, aber ein schlechter Tag für das viel zitierte Fairplay war", wird Kompp zitiert.