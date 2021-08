Ingolstadt gewinnt Pokalfight gegen Aue mit 2:1

Latte verhindert 2:0-Führung

In der 42. Minute der abwechslungs- und temporeichen Partie knallte Ayensa das Leder mit einem Rechtsschuss an die Unterkante der Latte. Da wäre Martin Männel im Tor der Veilchen machtlos gewesen. So gingen die Schanzer mit der knappen Führung in die Pause. Aber sie hielt nur bis zur 67. Spielminute, als sich Aues Angreifer Babacar Gueye an der Strafraumgrenze gegen vier Gegenspieler durchsetzen konnte und den Ball zum vollkommen freistehenden Ben Zolinski durchsteckte, der aus zwölf Metern unhaltbar ins rechte Eck traf. Es stand 1:1.

Pätzold reagierte: Er brachte Rico Preißinger für Marc Stendera, Jalen Hawkins für Merlin Röhl und Fatih Kaya für Kapitän Stefan Kutschke. Was für ein glückliches Händchen des Trainers - Joker Kaya stach! Kaum zwei Minuten auf dem Platz, vollstreckte der 21-jährige Mittelstürmer zum 2:1 für Ingolstadt. In Arjen-Robben-Manier zog der Eingewechselte in die Mitte und netzte mit links ein ins rechte Eck.

Es entwickelte sich ein wahrer Fight bis zum Schluss. Die Gäste warfen alles nach vorne, die Hausherren verteidigten mit Mann und Maus, standen hervorragend in der Defensive. Der FCI entschied die enge Partie mit 2:1 für sich.