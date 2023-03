> Sport > Ingolstadt dreht Spiel gegen die DEG und holt ersten Matchball

Ingolstadt dreht Spiel gegen die DEG und holt ersten Matchball

Die Ingolstädter holen einen 0:1-Rückstand auf und gewinnen am Ende mit 2:1 gegen die Düsseldorfer EG. Damit gehen die Bayern in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 in Führung.