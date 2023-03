Infantino erneut zum FIFA-Präsidenten gewählt

Gianni Infantino ist der neue und alte Präsident der FIFA. Die neue Amtszeit des 52-Jährigen endet 2027. 211 Mitgliedsverbände nahmen an der Abstimmung teil, die analog zu seiner ersten Wiederwahl im Jahr 2019 per Akklamation in Kiagali/Ruanda statt, die Nationalverbände signalisierten also ihre breite Zustimmung durch Applaus. Dies erlauben die FIFA-Stauten, wenn es nur einen Kandidaten gibt.

Und der schweizerisch-italienische Fußball-Funktionär war der einzige Kandidat, der zur Wahl stand. "Einen Gegenkandidaten ins Rennen zu schicken, der keine Chance hat, wäre sinnlos gewesen", begründete DFB-Präsident Bernd Neuendorf den Verzicht auf einen Alternativvorschlag.

DFB verweigert Unterstützung Infantinos

Jeder Verband hatte eine Stimme - unabhängig von der Größe. Gerade unter den kleinen Verbänden hat der in Europa durchaus umstrittene 52-Jährige enormen Rückhalt. Der DFB verweigerte, wie auch einige Verbände Skandinaviens, die Gefolgschaft. "Der DFB wird die Wiederwahl von FIFA-Präsident Gianni Infantino in Kigali nicht unterstützen", sagte Neuendorf am Mittwoch: "Wir haben in den vergangenen Wochen zu verschiedenen Fragestellungen von der FIFA keine oder nur unzureichende Informationen erhalten. Die FIFA muss im Umgang mit den nationalen Verbänden deutlich offener und transparenter werden." Insbesondere hatte der DFB auf Antworten bezüglich eines Entschädigungsfonds für die Arbeitsmigranten in Katar gepocht.

"Die FIFA muss im Umgang mit den nationalen Verbänden deutlich offener und transparenter werden. Sie sollte im eigenen Interesse erklären, wie und warum bestimmte Entscheidungen zustande kommen und wer an ihnen mitgewirkt hat. Das ist zuletzt nicht immer der Fall gewesen." Bernd Neuendorf, DFB-Präsident