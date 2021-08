Indoor-Sport: Bayern lässt mehr Zuschauer in Hallen zu

Die bayerischen Profiklubs der Hallensportarten dürfen aufatmen. Die Staatsregierung lockerte bei einer Kabinettssitzung am Dienstag die Bestimmungen für die Zulassung von Zuschauern. Demnach können in Hallen mit einem Fassungsvermögen bis zu 5.000 Besuchern alle Plätze nach der 3G-Regel belegt werden - allerdings muss am Platz Maske getragen werden, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können.

Veranstalter hat bei Maskenpflicht Wahlrecht

Geht die Kapazität einer Halle über 5.000 Besucher hinaus, stehen noch 50 Prozent der weiteren Plätze zur Verfügung. Den Veranstaltern ist es freigestellt, ob sie auf Masken bestehen. Ohne Masken muss die Zuschauerzahl aber so weit reduziert werden, dass die vorgeschriebenen Abstände (1,5 Meter) eingehalten werden können. Zwischen Sitz- und Stehplätzen wird nicht mehr unterschieden. Veranstalter können eigenmächtig die 2G-Regel anwenden.