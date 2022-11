"Inakzeptabel": FC-Bayern-Kritik an katarischem WM-Botschafter

"Das ist schon sehr beklemmend, muss man sagen. Das ist einfach ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend", kommentierte Leon Goretzka (27) die homophobe Aussage eines katarischen WM-Botschafters. "Das ist nicht das, wofür wir stehen wollen und was wir vorleben. Es ist absolut inakzeptabel, so eine Aussage zu treffen", so Goretzka nach dem Spiel des FC Bayern gegen Werder Bremen. Ähnlich äußerte sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Auslöser des Wirbels waren Aussagen von Khalid Salman, der zu den offiziellen Botschaftern des am 20. November in Katar beginnenden Turniers zählt. Er hatte in einer ZDF-Doku gesagt, dass Schwulsein verboten sei, weil es ein "geistiger Schaden" sei.

Salihamidzic: "Aussage einer einzelnen Person"

Angesprochen darauf, ob solche Aussagen das Kalkül des FC Bayern hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Qatar Airways beeinflussen könnten, gab sich Salihamidzic zurückhaltend.

"Das ist die Aussage einer einzelnen Person. Darüber müssen wir reden, klar. Aber das ist erstmal eine einzelne Person - und das ist inakzeptabel." Hasan Salihamidzic

Unmut bei den Fans

Unter Bayern-Fans wird die Sponsorenbeziehung zu Katar kontrovers diskutiert. Die Club-Verantwortlichen hatten bei der Jahreshauptversammlung erklärt, dass sie nach der WM über eine Verlängerung der bis zum Sommer 2023 datierten Zusammenarbeit entscheiden wollen. Im Bayern-Fanblock wurden während der Partie gegen Bremen Spruchbänder mit deutlicher Kritik an den Aussagen des katarischen WM-Botschafters gezeigt.

Katar ist auch Austragungsort der Fußball-WM 2022, die am 20. November beginnt. Es ist das erste Mal, dass die Fußballweltmeisterschaft in einem arabischen Land ausgetragen wird - und das erste Mal nicht im Sommer, sondern am Jahresende. Das Gastgeberland steht wegen der Menschenrechtslage in der Kritik.