In Zellingen: Schlittenhunderennen ohne Schnee

Vor allem Huskys und Alaskan Malamuts gehen als klassische Schlittenhundrassen an den Start. Aber auch Mischlinge sind in der sogenannten offenen Klasse zugelassen. Die Hunde der offenen Klasse erreichen Höchstgeschwindigkeiten bis 35 Stundenkilometer. Klassische Husky-Geschwindigkeit ist eher so bei um die 30 Stundenkilometer.

Veranstalter des Vorbereitungstreffens in Zellingen ist der Hessische Schlittenhunde-Amateursportclub HSSC. Weil der Vorsitzende aber aus dem benachbarten Retzbach kommt, wurde die Veranstaltung hierher verlegt.