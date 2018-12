In Zellingen: Schlittenhunderennen ohne Schnee

Auf 5,4 Kilometern Strecke werden verschiedene Rennen mit Gespannen von zwei bis sechs Hunden ausgefahren. Mit den Rennen wollen die Fahrer den Trainingsstand ihrer Hunde abfragen, bevor die Schnee-Rennsaison losgeht - mit Rennen in Unterjoch oder sogar am Mont Blanc.

Schlittenhunde rennen erst wenns kühler wird

Gute Renntemperaturen für Schlittenhunde liegen eher unter 10 Grad. Darüber ist es den dickfelligen Rudeltieren einfach zu warm. Bei kühlen Temperaturen machen sie aber schon mal Alpenüberquerungen mit.

Vor allem Huskys und Alaskan Malamuts gehen als klassische Schlittenhundrassen an den Start. Aber auch Mischlinge sind in der sogenannten offenen Klasse zugelassen. Die Hunde der offenen Klasse erreichen Höchstgeschwindigkeiten bis 35 Stundenkilometer. Klassische Husky-Geschwindigkeit ist eher so bei um die 30 Stundenkilometer.

Veranstalter des Vorbereitungstreffens in Zellingen ist der Hessische Schlittenhunde-Amateursportclub HSSC. Weil der Vorsitzende aber aus dem benachbarten Retzbach kommt, wurde die Veranstaltung hierher verlegt.